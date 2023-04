La guida turistica autorizzata: “Dispiace per la ex professoressa, ma la multa è giusta” (Di venerdì 14 aprile 2023) Bergamo. “Facciamo un esempio, così ci capiamo meglio. Una persona può essere bravissima a guidare, anche più di me. Ma se non ha la patente per legge non si può mettere al volante”. Chiara Gambirasio è una guida turistica abilitata di Bergamo, è una freelance che svolge questa professione da 27 anni. E sintetizza così quanto accaduto lo scorso 4 aprile in Città Alta, quando una ex professoressa d’arte lecchese è stata multata per esercizio abusivo della professione perché colta dai vigili mentre spiegava al suo gruppo di amici dell’Università per tutte le età le bellezze del duomo. Qual è il percorso per diventare una guida turistica? “La professione è riconosciuta dallo Stato Italiano e richiede un’abilitazione. Per ottenerla bisogna partecipare ad un concorso ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 aprile 2023) Bergamo. “Facciamo un esempio, così ci capiamo meglio. Una persona può essere bravissima are, anche più di me. Ma se non ha la patente per legge non si può mettere al volante”. Chiara Gambirasio è unaabilitata di Bergamo, è una freelance che svolge questa professione da 27 anni. E sintetizza così quanto accaduto lo scorso 4 aprile in Città Alta, quando una exd’arte lecchese è statata per esercizio abusivo della professione perché colta dai vigili mentre spiegava al suo gruppo di amici dell’Università per tutte le età le bellezze del duomo. Qual è il percorso per diventare una? “La professione è riconosciuta dallo Stato Italiano e richiede un’abilitazione. Per ottenerla bisogna partecipare ad un concorso ...

