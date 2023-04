La guerra Russia-Nato farà scomparire la Polonia | la minaccia a Varsavia

Leggi su iltempo

(Di venerdì 14 aprile 2023) L'ennesimache ormai non stupisce più nessuno. “Se ci sarà unatra, lascomparirà”. A dirlo è stato il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, in un tweet in cui definisce “stupido” il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, secondo il quale l'Ucraina ha il diritto di colpire lae che si è detto non preoccupato per unatrae l'Alleanza Atlantica, che Mosca perderebbe rapidamente. “Non so chi vincerà o perderà unadel genere, ma dato il ruolo dellacome avamposto dellain Europa, questo Paese scomparirà sicuramente insieme al suo stupido primo ministro” la sentenza di Medvedev. ...