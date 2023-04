La giornata di Zazo nel Sannio | alla Provincia firma del “Libro degli Ospiti d’Onore”

... conferito nell'ultima edizione (2022) proprio all'ambasciatoreche, per sopraggiunti impegni ... "Sarà unaintensa " aggiunge il presidente di Icosit che ringrazia l'Ambasciatore per aver ...... conferito nell'ultima edizione (2022) proprio all'Ambasciatoreil quale, per sopraggiunti ... "Sarà unaintensa - aggiunge il presidente di Icosit che ringrazia l'Ambasciatore per aver ...Nelladi venerdì 24 , nella ricorrenza del primo anno di guerra in Ucraina, Sky TG24 sarà ... Kira Rudyk , leader del partito di opposizione Golos e l'Ambasciatore Pier Francesco. La ...

La giornata di Zazo nel Sannio: alla Provincia firma del “Libro degli ... anteprima24.it

“Ci sarà anche una delegazione della popolazione ucraina, rifugiatasi nel Sannio dove da mesi ha trovato ospitalità e solidarietà, a salutare la visita dell’Ambasciatore della Repubblica Italiana a Ki ...Ci sarà anche una delegazione della popolazione ucraina, rifugiatasi nel Sannio dove da mesi ha trovato ospitalità e solidarietà, a salutare la visita ...