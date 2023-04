La Francia dovrà affrontare una nuova siccità estiva nel 2023 (Di venerdì 14 aprile 2023) I livelli molto bassi delle falde acquifere fanno presagire in Francia una siccità estiva peggiore di quella dell’anno scorso, soprattutto nella parte meridionale del Paese. E’ quanto emerge da alcune dichiarazioni del servizio geologico francese BRGM. La Francia la scorsa estate ha sofferto la peggiore siccità mai registrata e, come la maggior parte dell’Europa, ha affrontato un inverno secco, che ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza idrica in tutto il continente. Questo drammatico calo delle precipitazioni è strettamente legato al cambiamento climatico, sottolineano, una volta di più, gli esperti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 aprile 2023) I livelli molto bassi delle falde acquifere fanno presagire inunapeggiore di quella dell’anno scorso, soprattutto nella parte meridionale del Paese. E’ quanto emerge da alcune dichiarazioni del servizio geologico francese BRGM. Lala scorsa estate ha sofferto la peggioremai registrata e, come la maggior parte dell’Europa, ha affrontato un inverno secco, che ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza idrica in tutto il continente. Questo drammatico calo delle precipitazioni è strettamente legato al cambiamento climatico, sottolineano, una volta di più, gli esperti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

