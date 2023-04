La fine dell’Agnelli Tipiesse | la società cederà il titolo a fine stagione

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 14 aprile 2023) Bergamo. Ladi un’era e, probabilmente, di una. Al’AgnelliBergamo, la pricipale squadra di pallavolo maschile della città, chiuderà i battenti, cedendo ilsportivo. A darne l’annuncio il presidente e proprietario Angelo Agnelli, che al Corriere Bergamo ha spiegato come i sacrifici economici fatti dalla, dalla famiglia e dagli sponsor “ad un certo punto devono trovare un senso”, legandosi poi al discorso del palazzetto dello sport che da mesi tiene banco: “Per vincere i play off e puntare alla SuperLega serve inderogabilmente un palazzetto con 3 mila posti”. Che, al momento, non c’è e non ci sarà dell’autunno 2024, almeno: “L’amministrazione sostiene che il nuovo impianto verrà pronto ...