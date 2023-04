La fine del Terzo Polo e i 4 milioni da dividersi, Calenda: «Almeno non ci siamo fregati i Rolex» (Di venerdì 14 aprile 2023) «Almeno non ci siamo fregati i Rolex». Comincia così l’intervista a Repubblica con cui Carlo Calenda oggi attacca Matteo Renzi dopo la rottura del Terzo Polo. Il riferimento al divorzio dell’anno, quello tra Francesco Totti e Ilary Blasi, è voluto. Anche perché è lo stesso leader di Azione a dire che con la rottura «i soldi c’entrano il giusto. Perché se fai un partito nuovo lo devi finanziare. Invece lui voleva tenere in piedi Italia Viva e fare la Leopolda nel 2024. Proprio a ridosso delle Europee. Magari mentre noi di Azione finanziavamo i suoi candidati. Ma così è una follia. Il problema è che Renzi non può fare un passo di lato». Anche se «guadagna 2 milioni di euro in giro per il mondo». Calenda apre a sorpresa anche a ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 aprile 2023) «non ci». Comincia così l’intervista a Repubblica con cui Carlooggi attacca Matteo Renzi dopo la rottura del. Il riferimento al divorzio dell’anno, quello tra Francesco Totti e Ilary Blasi, è voluto. Anche perché è lo stesso leader di Azione a dire che con la rottura «i soldi c’entrano il giusto. Perché se fai un partito nuovo lo devi finanziare. Invece lui voleva tenere in piedi Italia Viva e fare la Leopolda nel 2024. Proprio a ridosso delle Europee. Magari mentre noi di Azione finanziavamo i suoi candidati. Ma così è una follia. Il problema è che Renzi non può fare un passo di lato». Anche se «guadagna 2di euro in giro per il mondo».apre a sorpresa anche a ...

