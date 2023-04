La Ferrari pronta al lancio di 15 nuovi modelli. Ecco la sfida della “rossa” per essere leader (Di venerdì 14 aprile 2023) «I nostri obiettivi principali includono il lancio di 15 nuovi modelli tra il 2023 e il 2026, il nostro piano di elettrificazione e il raggiungimento della neutralità del carbonio entro il 2030». Lo ha ricordato l’amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, durante l’assemblea degli azionisti. Ferrari, le parole di John Elkann «Il settore automobilistico è a un bivio, le sfide sono molte, ma lo sono anche le opportunità. Abbiamo l’opportunità di accelerare la capacità della Ferrari di essere leader nelle tecnologie di nuova generazione nella fascia alta dell’industria del lusso e non vediamo l’ora di farlo». Lo ha detto John Elkann, presidente di Ferrari. «In questo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 aprile 2023) «I nostri obiettivi principali includono ildi 15tra il 2023 e il 2026, il nostro piano di elettrificazione e il raggiungimentoneutralità del carbonio entro il 2030». Lo ha ricordato l’amministratore delegato, Benedetto Vigna, durante l’assemblea degli azionisti., le parole di John Elkann «Il settore automobilistico è a un bivio, le sfide sono molte, ma lo sono anche le opportunità. Abbiamo l’opportunità di accelerare la capacitàdinelle tecnologie di nuova generazione nella fascia alta dell’industria del lusso e non vediamo l’ora di farlo». Lo ha detto John Elkann, presidente di. «In questo ...

