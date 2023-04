La fantastica signora Maisel 5 | la recensione quinta stagione della serie

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 14 aprile 2023) La: La, 2023. Creata da: Amy Sherman – Palladino. Cast: Rachel Brosnahan, Michael Zegen, Alex Borstein, Tony Shalhoub, Marin Hinkle. Genere: Commedia. Durata: 55 minuti ca./9 episodi. Dove l’abbiamo visto: In anteprima stampa in lingua originale. Trama: Midgeha senso dell’ironia e riesce, come pochi, a scaturire più di una risata negli altri. Basterà questo talento, però, per riportarla finalmente sotto i riflettori? La questione è essenziale. Soprattutto per lei che, dopo un periodo di sconfitta, sente che è arrivato finalmente il momento di reclamare il suo posto. A compiere questa evoluzione con lei c’è l’immancabile manager Susie. La donna, però, sembra non comprendere fino in fondo la sua smania di farcela e dimostrare a tutti come una donna possa aver senso ...