La discrezionalità del dirigente scolastico nella concessione dei permessi retribuiti per motivi personali o familiari – Riferimenti normativi e giurisprudenziali (Di venerdì 14 aprile 2023) La possibilità di fruire di permessi retribuiti per motivi personali o familiari da parte del personale scolastico è regolamentata dall'articolo 15 comma 2 del CCNL 2006-2009, secondo il quale il dipendente ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

