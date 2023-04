La Cremonese vince ancora | 1-0 all' Empoli

Leggi su agi

(Di venerdì 14 aprile 2023) AGI - Seconda vittoria consecutiva e terza in campionato per la, che nel primissimo anticipo della 30esima giornata di Serie A batte di misura l'. Allo Zini finisce 1-0 grazie alla zampata in avvio di Dessers: la squadra di Ballardini sale così a 19 punti in classifica, restando comunque al penultimo posto ma accorciando momentaneamente a -7 dalla zona salvezza, mentre gli uomini di Zanetti tornano a perdere dopo due risultati utili di fila, restando fermi a quota 32. Pronti via, e dopo appena quattro minuti dal fischio d'inizio i padroni di casa passano subito in vantaggio: Sernicola lancia Dessers in verticale, l'ex Feyenoord è bravo a controllare con il petto e battere Perisan con un tocco delicato di mancino. A poco a poco provano ad uscire dal guscio anche i toscani, che al 25' creano la prima grande opportunità per il pareggio: ...