La Cremonese batte l' Empoli e apre spiraglio salvezza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarekNapoli : RT @tuttonapoli: La Cremonese batte l'Empoli di misura e torna a sperare: salvezza a -7 - RadioItaliaIRIB : Italia. Calcio, la Cremonese batte 1-0 l'Empoli - epanta1 : RT @Agenzia_Ansa: Cremonese batte Empoli 1-0 #ANSA - sscalcionapoli1 : La Cremonese batte l’Empoli di misura e torna a sperare: salvezza a -7 - ai_news_italia : Cremonese batte Empoli 1-0, rete di Cyriel Dessers. La Federazione Italiana Baseball SoftballFederazione Italiana… -

AGI - Seconda vittoria consecutiva e terza in campionato per la, che nel primissimo anticipo della 30esima giornata di Serie Adi misura l'Empoli. Allo Zini finisce 1 - 0 grazie alla zampata in avvio di Dessers : la squadra di Ballardini sale così ...Al contrario laha provato a pungere in contropiede andando vicino al gol almeno in due occasioni nella ripresa con Serniola e Tsadjout. Unico vero pericolo per i grigiorossi il palo ......pesca in area Dessers che controlla econ un tunnel Perisan. Al 24' la risposta dell'Empoli che dopo un prolungato forcing va al tiro con Piccoli (alto) su cross di Parisi. Quando la...

Serie A: Cremonese-Empoli 1-0 Agenzia ANSA

Sernicola dalla destra pesca in area Dessers che controlla e batte con un tunnel Perisan. Al 24' la risposta dell’Empoli che dopo un prolungato forcing va al tiro con Piccoli (alto) su cross di Parisi ...La Cremonese vince la sua seconda partita consecutiva, dopo quella con la Sampdoria, battendo l'Empoli 1-0 e riaccende la fiammella della speranza salvezza. La squadra di Ballardini, scesa in campo ...