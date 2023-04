La Corea del Nord testa il primo missile balistico intercontinentale a combustibile solido (Di venerdì 14 aprile 2023) . Secondo gli analisti, si tratta di una svolta significativa per il governo NordCoreano, ma non inaspettata. La Corea del Nord testa il primo missile ICBM a combustione solido La Corea del Nord ha confermato di aver lanciato un nuovo tipo di Leggi su periodicodaily (Di venerdì 14 aprile 2023) . Secondo gli analisti, si tratta di una svolta significativa per il governono, ma non inaspettata. LadelilICBM a combustioneLadelha confermato di aver lanciato un nuovo tipo di

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Dal missile a combustibile solido alle 'piccole atomiche': ecco perché ora l'arsenale della Corea del Nord preoccup… - Agenzia_Ansa : La Corea del Nord ha confermato di aver lanciato un 'nuovo tipo' di missile balistico a combustibile solido #ANSA - SkyTG24 : In Corea del Nord lanciato nuovo tipo di missile a combustibile solido - Lamb_guast84 : @Fedecamorali91 @Sanfra1407 Il film per cui è stato accusato di plagio è per un pugno di dollari. Alla fine Kurosa… - Billa42_ : La Corea del Nord testa il primo missile balistico intercontinentale a combustibile solido -