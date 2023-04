“La colpa non è di mio figlio né dell’orso”: parla Franca Ghirardini, madre del runner ucciso (Di venerdì 14 aprile 2023) L’ultimo saluto al figlio, Andrea Papi, davanti alla chiesa di San Bartolomeo dove si sono svolti i funerali che hanno coinvolto circa tremila persone tra amici e familiari. È il 5 aprile 2023, quando il giovane runner originario di Trento, viene trovato ucciso da un orso a Caldes, in un bosco delle Dolomiti del Brenta. Franca Ghirardini, la madre del 26enne, lancia un appello alle autorità e chiede a gran voce che sia fatta giustizia tra i responsabili: Come madre non posso accettare una morte così orribile, ma voglio chiarire una cosa: la colpa non è di mio figlio e neanche dell’orso. La colpa va ricercata nella cattiva gestione fatta da chi ha diretto, nel tempo, il progetto Life Ursus, che ormai è ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 14 aprile 2023) L’ultimo saluto al, Andrea Papi, davanti alla chiesa di San Bartolomeo dove si sono svolti i funerali che hanno coinvolto circa tremila persone tra amici e familiari. È il 5 aprile 2023, quando il giovaneoriginario di Trento, viene trovatoda un orso a Caldes, in un bosco delle Dolomiti del Brenta., ladel 26enne, lancia un appello alle autorità e chiede a gran voce che sia fatta giustizia tra i responsabili: Comenon posso accettare una morte così orribile, ma voglio chiarire una cosa: lanon è di mioe neanche. Lava ricercata nella cattiva gestione fatta da chi ha diretto, nel tempo, il progetto Life Ursus, che ormai è ...

