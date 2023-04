La Champions League è a Napoli: cosa sta succedendo in città – FOTO E VIDEO (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Napoli è una delle protagoniste in Champions League e mercoledì prossimo si giocherà il passaggio in semifinale. Dopo la sconfitta di qualche giorno fa a San Siro contro il Milan, gli azzurri di Luciano Spalletti hanno tutto da giocarsi di fronte al proprio pubblico martedì 18 aprile. L’1-0 di mercoledì scorso può ancora essere ribaltato e si può scrivere un altro pezzo indelebile della storia del club. Nonostante le assene di Kim e Anguissa per squalifica, Spalletti potrà contare sull’arma Osimhen che ha recuperato dall’infortunio. Champions League NapoliChampions LeagueCoppa Champions League NapoliChampions League a Napoli: ecco ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 aprile 2023) Ilè una delle protagoniste ine mercoledì prossimo si giocherà il passaggio in semifinale. Dopo la sconfitta di qualche giorno fa a San Siro contro il Milan, gli azzurri di Luciano Spalletti hanno tutto da giocarsi di fronte al proprio pubblico martedì 18 aprile. L’1-0 di mercoledì scorso può ancora essere ribaltato e si può scrivere un altro pezzo indelebile della storia del club. Nonostante le assene di Kim e Anguissa per squalifica, Spalletti potrà contare sull’arma Osimhen che ha recuperato dall’infortunio.Coppa: ecco ...

