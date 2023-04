Kovacs distrugge il Napoli e favorisce il Milan | fermato dalla UEFA!

(Di venerdì 14 aprile 2023) L’arbitro Istvan Kovcas non arbitrerà più in Europa dopo la disastrosa direzione di gara didi Champions League. È un disastro completo quello realizzato dall’arbitrodurante. Il direttore di gara ha completamente perso di mano la partita, usando due pesi e due misure, completamente a caso. Clamorosa la mancata ammonizione a Leao che spacca la bandierina. In termini di regolamento il giallo scatta automatico, ma lui ha preferito soprassedere. Manca un’ammonizione pure a Krunic ed a Kjaer. Mentrenon si è risparmiato quelle ad Anguissa (espulso) e Kim, reo di aver protestato per un fallo mai commesso, il difensore era diffidato e salterà il match di ritorno allo stadio Maradona. Per non parlare dell’ammonizione rifilata al capitano Di Lorenzo, che ...

CorSport distrugge Kovacs: direzione disturbante, metro di giudizio ... CalcioNapoli24

Antonio Iannone, ex arbitro, è intervenuto a ‘Calcio Napoli 24 Live’ su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre): "Kovacs Essere designati per un quarto di finale di Champions League è un traguardo ...