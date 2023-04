Kovacs bocciato dall'Uefa dopo Milan-Napoli: non arbitrerà più in Europa (Di venerdì 14 aprile 2023) Non avrà al posto del cuore il bidone della spazzatura ma Istvan Kovacs ha condizionato la partita di Champions dell'altra sera. La Uefa lo ha bocciato, difficilmente lo rivedremo dirigere... Leggi su ilmattino (Di venerdì 14 aprile 2023) Non avrà al posto del cuore il bidone della spazzatura ma Istvanha condizionato la partita di Champions dell'altra sera. Lalo ha, difficilmente lo rivedremo dirigere...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : La #Uefa ha bocciato la direzione di gara di #Kovacs in #MilanNapoli, difficilmente sarà riproposto in campo in que… - EscaEsca4 : RT @SportdelSud: ???? #Kovacs bocciato dalla UEFA. Pronti i provvedimenti per l'arbitro di Milan-Napoli LA NOTIZIA ?? - dsantorofficial : L’#arbitro rumeno Istvan #Kovács è stato bocciato dall’#Uefa, non arbitrerà più in Europa. Di seguito è riportata… - ElvyAres : RT @baldanza_sergio: La #Uefa ha bocciato la direzione di gara di #Kovacs in #MilanNapoli e l'arbitro rumeno verrà fermato! Un minuto di si… - M3sette : RT @baldanza_sergio: La #Uefa ha bocciato la direzione di gara di #Kovacs in #MilanNapoli e l'arbitro rumeno verrà fermato! Un minuto di si… -