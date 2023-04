Kourtney Kardashian e Travis Barker potrebbero sposarsi per la quarta volta, ma non sarà troppo? (Di venerdì 14 aprile 2023) Nello speciale dedicato ai loro matrimoni, i due hanno rivelato che potrebbero sposarsi ancora una volta, ma in forma assolutamente privata: l'ennesimo evento nuziale di cui non abbiamo alcun bisogno Leggi su vanityfair (Di venerdì 14 aprile 2023) Nello speciale dedicato ai loro matrimoni, i due hanno rivelato cheancora una, ma in forma assolutamente privata: l'ennesimo evento nuziale di cui non abbiamo alcun bisogno

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maripijiate : sto guardando il matrimonio di kourtney kardashian a Portofino MA IN CHE SENSO HANNO INVITATO BOCELLI A CANTARE ODDIO!?????? - VtladybirdR : Da stasera in tv su Disney + #tildeathdouspart lo speciale sulle nozze di Kourtney Kardashian e Travis Barker, le p… - METILCOBALAMlNA : guardando le kardashian e sboccheggiando un po’ per kourtney e travis barker ?? - michiamanosanfi : Qualcuno dia uno stilista a Kourtney Kardashian ve ne prego - VanityFairIt : Sarà disponibile dal 13 aprile e conterrà anche immagini dell'archivio personale degli sposi. Scopriremo cosa è suc… -