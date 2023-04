Klopp | «Bellingham al Liverpool? Come un bambino di 5 anni che a Natale chiede la Ferrari»

(Di venerdì 14 aprile 2023) Judeal? “Non siamo mica bambini di cinque”. Così Jurgenspegne le voci di mercato che lo vedono all’inseguimento della stella del Borussia Dortmund. Lo fa alla: “Quando chiedi a undi cinquecosa vuole pere ti dice una, non dici ‘oh, è una buona idea’. Gli dici ‘no, è troppo costosa e comunque non puoi guidarla’. Se questosarà infelice per tutta la vita perché non può avere una, vorrebbe dire che ha avuto una vita davvero triste”.anzi dice che ora ildeve restare coi piedi per terra. “Ci sono momenti in cui devi accettare che questo o quello non è possibile per noi, ti ...

Jurgen Klopp's comments come after the widespread reports that Liverpool have ended their pursuit of Jude Bellingham.. Pic: Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images That huge price tag appears ...Liverpool: Jurgen Klopp admits Liverpool cannot blow their transfer budget on glamorous “Ferrari” signings, with the Reds apparently priced out of the race for Borussia Dortmund star Jude Bellingham.