(Di venerdì 14 aprile 2023) Un digiuno di adepti della setta di un controverso predicatore keniano intrapreso "per" si è trasformato in tragedia a Shakaola, villaggio nell'entroterra della cittadina costiera di ...

Nthenge si recava nel villaggio ogni sabato per impartire "messaggi divini" ai fedeli, tra cui c'erano anche persone giunte da diverse parti dela cui aveva "ordinato" di lasciare il lavoro e ...

Kenya: digiunano per 'vedere Gesù', 4 morti e 10 ricoverati - Africa Agenzia ANSA

Secondo quanto raccontato da testimoni di Shakaola al quotidiano Daily Nation, Nthenge si recava nel villaggio ogni sabato per impartire "messaggi divini" ai fedeli, tra cui c'erano anche persone ...Finisce in tragedia il ritiro spirituale a cura di un controverso predicatore keniano, già indagato per la morte misteriosa di due bambini ...