Karina Cascella contro i preti | «Esseri ignobili | chi tocca un bambino dovrebbe pagare con la vita»

Leggi su blog.libero

(Di venerdì 14 aprile 2023)si è sfogata sui social sferrando un duro attacco. L’ex volto di Uomini e Donne ha aperto un dibattito social sul suo profilo Instagram scatenando le opinioni dei follower dopo aver confessato di non aver voluto che la figlia frequentasse il catechismo per la paura di lasciarla da sola in quell’ambiente. Il motivo? Andiamo con ordine. L’attacco di«Mia figlia è battezzata ma ho deciso che non le avrei fatto frequentare il catechismo, il pensiero di lasciarla un’ora o due a settimana in quell’ambiente mi terrorizzava», ha dettoche ha spiegato che non c’è stato nessun evento in particolare ma semplicemente i dueche c’erano nella Chiesa che la bambina avrebbe dovuto ...