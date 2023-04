Juventus, sospesa la squalifica alla curva per i cori razzisti a Lukaku (Gazzetta) (Di venerdì 14 aprile 2023) La squalifica alla curva della Juventus è stata sospesa dalla Corte d’Appello della Federcalcio. Sarà quindi regolarmente aperta per il match contro il Napoli all’Allianz Stadium in programma domenica 23 aprile alle ore 20:45. Oggi si è tenuta l’udienza in videoconferenza. La Juventus, rappresentata dai legali Maria Turco e Luigi Chiappero, aveva chiesto il ricorso contro la squalifica della curva inflitta dal giudice sportivo. Oggi pomeriggio il dietrofront della Corte d’Appello federale: “sanzione sospesa, contro il Napoli il settore tribuna Sud primo anello sarà regolarmente occupato dai tifosi bianconeri, abbonati e non”. Come riporta la Gazzetta, il provvedimento del giudice sportivo, per un ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 aprile 2023) Ladellaè stataCorte d’Appello della Federcalcio. Sarà quindi regolarmente aperta per il match contro il Napoli all’Allianz Stadium in programma domenica 23 aprile alle ore 20:45. Oggi si è tenuta l’udienza in videoconferenza. La, rappresentata dai legali Maria Turco e Luigi Chiappero, aveva chiesto il ricorso contro ladellainflitta dal giudice sportivo. Oggi pomeriggio il dietrofront della Corte d’Appello federale: “sanzione, contro il Napoli il settore tribuna Sud primo anello sarà regolarmente occupato dai tifosi bianconeri, abbonati e non”. Come riporta la, il provvedimento del giudice sportivo, per un ...

