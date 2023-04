Juventus | sospesa la squalifica alla curva per cori razzisti

(Di venerdì 14 aprile 2023) La Corte d’Appello della Federcalcio ha sospeso ladelladellanel prossimo match casalingo contro il Napoli, rimettendo la cognizione del reclamo del club alle Sezioni unite. Il provvedimento del giudice sportivo, per un turno, giungeva a seguito degli insultiprovenienti dal settore dei tifosi bianconeri all’indirizzo di Lukaku, nell’ultima gara di Coppa Italia contro l’Inter. La, dopo aver richiesto gli atti, ha presentato ricorso ritenendo non fosse stato preso in considerazione l’impegno del club nel supportare le istituzione a individuare i soggetti colpevoli: attraverso il proprio servizio di sicurezza interno, la società ha pure individuato due tifosi, ai quali sono state applicate le misure del Codice di gradimento. Un minorenne resterà fuori da ...

La Corte d'Appello della Federcalcio ha sospeso la squalifica della curva dellanel prossimo match casalingo contro il Napoli, rimettendo la cognizione del reclamo del club alle Sezioni unite. Il provvedimento del giudice sportivo, per un turno, giungeva a seguito degli

