Juventus, sospesa la squalifica alla curva per cori razzisti (Gazzetta) (Di venerdì 14 aprile 2023) La squalifica alla curva juventina è stata sospesa dalla Corte d’Appello della Federcalcio. Sarà quindi regolarmente aperta per il match contro il Napoli all’Allianz Stadium in programma domenica 23 aprile alle ore 20:45. Oggi si è tenuta l’udienza in videoconferenza. La Juventus, rappresentata dai legali Maria Turco e Luigi Chiappero, aveva chiesto il ricorso contro la squalifica della curva inflitta dal giudice sportivo. Oggi pomeriggio il dietrofront della Corte d’Appello federale: “sanzione sospesa, contro il Napoli il settore tribuna Sud primo anello sarà regolarmente occupato dai tifosi bianconeri, abbonati e non”. Come riporta la Gazzetta, il provvedimento del giudice sportivo, per un turno, giungeva a seguito ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 aprile 2023) Lajuventina è stataCorte d’Appello della Federcalcio. Sarà quindi regolarmente aperta per il match contro il Napoli all’Allianz Stadium in programma domenica 23 aprile alle ore 20:45. Oggi si è tenuta l’udienza in videoconferenza. La, rappresentata dai legali Maria Turco e Luigi Chiappero, aveva chiesto il ricorso contro ladellainflitta dal giudice sportivo. Oggi pomeriggio il dietrofront della Corte d’Appello federale: “sanzione, contro il Napoli il settore tribuna Sud primo anello sarà regolarmente occupato dai tifosi bianconeri, abbonati e non”. Come riporta la, il provvedimento del giudice sportivo, per un turno, giungeva a seguito ...

