Juventus | sospesa la squalifica alla curva | il tifo ci sarà contro il Napoli

(Di venerdì 14 aprile 2023) Isi dellaci saranno nella partitaildel 23 aprile. La prima sezione della Corte Sportiva d’Appello della FIGC ha infatti sospeso la chiusura del primo anello della tribuna Sud dell’Allianz Arena per il prossimo match casalingo. La decisione era stata inflitta dopo i cori razzisti nei confronti di Romelu Lukaku al termine della partita di Coppa Italial’Inter finita per 1-1 lo scorso 4 aprile, una sfida che si concluse con un parapiglia generale a causa di una sua esultanza interpretata come provocatoria dai calciatori di bianconero ma invece facente parte del suo bagaglio personale. Laaveva presentato negli scorsi giorni il ricorsolae la sentenza era prevista per oggi. ...

Il primo round va alla. In attesa della sentenza per quanto riguarda la penalizzazione di 15 punti, i bianconeri esultano per la decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale. Nell'udienza fissata il 14 ...La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha sospeso la squalifica di un turno della curva della, comminata per i cori razzisti rivolti all'attaccante dell'Inte Romelu Lukaku lo scorso 4 aprile durante la semifinale d'andata di Coppa Italia. I bianconeri potranno quindi giocare con la ...Nell'udienza fissata il 14 aprile 2023, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo con procedimento d'urgenza numero 233/CSA/2022 - 2023, proposto dalla societàF. C. S.p. A. in data ...

