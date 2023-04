Juventus | sanzione sospesa | presenti i tifosi in curva contro il Napoli

(Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo i fatti riguardanti gli ultimi minuti della partita di Coppa Italial’Inter che avevano riservato dei cori razzisti all’attaccante Lukaku, oggi, venerdì 14 aprile, la Corte Sportiva d’Appello Nazionale si è espressa sul reclamo dellala chiusura della propria. Come citato nel dispositivo ufficiale, l’organo ha sospeso il turno imposto precedentemente da scontare e per la prossima gara colbianconeri potranno sedersi liberamente nella loro tribuna sud dell’Allianz Stadium. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Footballnews24.it.

...in occasione della partita con il Napoli in programa il 23 aprile. La Corte ha "rinviato alle Sezioni Unite la cognizione del reclamo" presentato dalla società bianconera contro la...La Corte d'Appello della Federcalcio ha sospeso la squalifica della curva dellanel prossimo match casalingo contro il Napoli, rimettendo la cognizione del reclamo del club alle Sezioni unite. Il provvedimento del giudice sportivo, per un turno, giungeva a seguito degli ......

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale, nell'udienza fissata il 14 aprile 2023 e tenuta in videoconferenza, ha giudicato il reclamo (con procedimento d'urgenza) proposto dalla Juventus il 10 di aprile ...(ANSA) - ROMA, 14 APR - La prima sezione della Corte Sportiva d'Appello della Figc ha sospeso la chiusura del primo anello della tribuna Sud dell'Allianz Arena della Juventus in occasione ... società ...