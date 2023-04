Juventus, ricorso contro la chiusura della curva per cori razzisti: la decisione (Di venerdì 14 aprile 2023) E’ arrivata la decisione della Corte Sportiva d’Appello sulla penalità inflitta alla Juventus dopo la sfida di Coppa Italia con l’Inter. Il club bianconero aveva presentato ricorso contro la sanzione di curva chiusa nella sfida di campionato contro il Napoli della prossima settimana per cori razzisti. E’ arrivato questa sera il verdetto definitivo: la sanzione è stata sospesa. La decisione La prima sezione della Corte Sportiva d’Appello ha sospeso la chiusura del settore ‘Tribuna Sud primo anello’ dello Juventus Stadium, rimettendo la cognizione del reclamo della Juventus alle Sezioni Unite. La sanzione era stata ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 14 aprile 2023) E’ arrivata laCorte Sportiva d’Appello sulla penalità inflitta alladopo la sfida di Coppa Italia con l’Inter. Il club bianconero aveva presentatola sanzione dichiusa nella sfida di campionatoil Napoliprossima settimana per. E’ arrivato questa sera il verdetto definitivo: la sanzione è stata sospesa. LaLa prima sezioneCorte Sportiva d’Appello ha sospeso ladel settore ‘Tribuna Sud primo anello’ delloStadium, rimettendo la cognizione del reclamoalle Sezioni Unite. La sanzione era stata ...

