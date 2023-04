Juventus, per Di Maria passi avanti per il rinnovo (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Fideo apre al rinnovo con la Juventus, con un contratto in scadenza proprio al termine dell'attuale stagione Leggi su itasportpress (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Fideo apre alcon la, con un contratto in scadenza proprio al termine dell'attuale stagione

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : 'L'accordo raggiunto dalla #Juventus è un esempio per tutto il sistema. Ringrazio Giorgio #Chiellini, i suoi compag… - tuttosport : ?? A Roma dove un giovane tifoso della #Juventus (21 anni) è stato vittima di un'aggressione il giorno dopo Lazio-Ju… - DAZN_IT : Un grosso in bocca al lupo a #Szczesny ???? Il portiere della #Juventus è uscito per un dolore al petto ? #UEL #DAZN - AndreCBR_ : RT @juanito92x: due primi portieri di questo livello, che vanno in conferenza INSIEME, come 2 grandi amici, credo sia roba solo per una soc… - cinziaju : RT @JosephDifranc20: C'è fortissima fiducia in casa Juventus per l'annullamento della sentenza della CAF con la restituzione dei 15 punti.… -