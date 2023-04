Juventus, paura per Szczesny: ecco cos'è successo in campo (Di venerdì 14 aprile 2023) paura per Szczesny in Juventus-Sporting Lisbona. Il portiere bianconero ha accusato piccolo malore ed è stato costretto ad uscire dal campo a fine primo tempo Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 aprile 2023)perin-Sporting Lisbona. Il portiere bianconero ha accusato piccolo malore ed è stato costretto ad uscire dala fine primo tempo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Tanta paura al 43’ di Juventus-Sporting con Szczesny che ha accusato un malore toccandosi il petto e uscendo dal ca… - tuttosport : JUVENTUS-SPORTING 0-0 ALL'INTERVALLO, PAURA PER SZCZESNY Nel finale il portiere polacco accusa un malore ed è cos… - DiMarzio : #UEL | #Juventus , le parole di #Szczesny dopo la paura del primo tempo - Roberta13nove : RT @11Giuliano: Altro sportivo: Torino,Juventus-Sporting: paura Szczesny, chiede il cambio in lacrime per possibili problemi cardiaci. | VI… - paoletti1002 : RT @11Giuliano: Altro sportivo: Torino,Juventus-Sporting: paura Szczesny, chiede il cambio in lacrime per possibili problemi cardiaci. | VI… -