Juventus-Napoli, sospesa la chiusura della curva sud

Juventus-Napoli sospesa la chiusura della curva sud bianconera, lo ha deciso a Corte Sportiva d'Appello Nazionale. La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha reso noto, tramite un comunicato ufficiale diffuso sul sito della FIGC di aver sospeso la chiusura del primo anello della curva sud in occasione della partita Juventus-Napoli. La sanzione era stata imposta alla Juventus in seguito ai fatti accaduti durante la partita di Coppa Italia contro l'Inter, il 2 febbraio scorso. Nello specifico, il Giudice Sportivo aveva deciso di chiudere il primo anello della curva Sud dell'Allianz Stadium per la prossima partita ...

