Juventus, Gatti voto 8 – «La sua notte»

La Juventus supera lo Sporting Lisbona con un gol di Gatti nella ripresa e i giornali lo premiano come migliore in campo. Il Corriere dello Sport lo incorona con un otto in pagella: «E' la sua notte: il primo gol con la maglia della Juve è il punto esclamativo su una prova di grande sostanza ed energia che esalta lo Stadium». Dall'Eccellenza all'Europa, a 17 anni faceva anche il muratore ora è decisivo per i bianconeri in Coppa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

