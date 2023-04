Juventus: Corte sportiva d’Appello Nazionale sospende chiusura curva (Di venerdì 14 aprile 2023) La Corte sportiva d’Appello Nazionale sospende la chiusura della curva della Juventus e rimette la cognizione del reclamo della Juventus alle Sezioni Unite. Il club bianconero aveva fatto ricorso circa la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con la Tribuna Sud chiusa e senza spettatori a causa di Juventus-Inter del 4 aprile. Sospesa quindi la sanzione per gli ululati e i cori razzisti a Lukaku nella semifinale di Coppa Italia. L’udienza a sessioni unite della Corte sportiva d’Appello della Figc per esaminare il ricorso della società bianconera contro la chiusura del primo anello della tribuna Sud dell’Allianz Arena si discuterà prima del 23 ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) Laladelladellae rimette la cognizione del reclamo dellaalle Sezioni Unite. Il club bianconero aveva fatto ricorso circa la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con la Tribuna Sud chiusa e senza spettatori a causa di-Inter del 4 aprile. Sospesa quindi la sanzione per gli ululati e i cori razzisti a Lukaku nella semifinale di Coppa Italia. L’udienza a sessioni unite delladella Figc per esaminare il ricorso della società bianconera contro ladel primo anello della tribuna Sud dell’Allianz Arena si discuterà prima del 23 ...

