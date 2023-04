Juve | Szczesny rassicura | «Sto bene | speranzoso di tornare prima possibile in campo»

(Di venerdì 14 aprile 2023) Wojciech, portiere dellantus, ha parlato attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram delle sue condizioni Wojciech, portiere dellantus, ha parlato attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram delle sue condizioni dopo il malore accusato nel match di ieri di Europa League contro lo Sporting. PAROLE –, è stato spaventoso. Grazie a tutti per i bei messaggi e auguri di guarigione. Stodiin. Un grande ringraziamento allo staff medico dell’Allianz Stadium per il supporto e a Mattia Perin per essere stato il nostro eroe! Fino alla fine. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sto bene e spero di tornare in campo il prima possibile", scrive che aggiunge: "Grazie mille allo staff medico dell'Allianz Stadium per il supporto e a Mattia Perin per essere stato il ...

IL SECONDO DI LUSSO - Szczesny ha poi dedicato un pensiero a Mattia Perin, che lo ha sostituito in maniera eccellente permettendo alla Juve di portare a casa l'intera posta in palio grazie alle sue ... Ieri c'è stato un po' di spavento per quanto accaduto al portiere bianconero Szczesny che ha dovuto lasciare il campo a Perin alla fine del primo tempo per un problema di respirazione relativo al ...