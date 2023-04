Juve-Sporting | record stagionale di ascolti su Tv8

(Di venerdì 14 aprile 2023)ntusspettatori – Lantus ha conquistato la vittoria nei quarti di finale di andata della UEFA Europa League contro loLisbona. Un successo importante, che non garantisce ancora il passaggio del turno ma indirizza la qualificazione a favore dei bianconeri. In rete il difensore Federico Gatti, che ha depositato in gol da L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

... Wojciech Szczesny ha effettuato nuovi controlli al J Medical dopo il problema al cuore accusato nel primo tempo di. Anche in questo caso, come ieri sera, i risultati sono stati ...In Europa League sorride lache vince sulloLisbona, con un piede e mezzo già in semifinale di Conference League la Fiorentina Bestseller di Amazon Bilancio tutto sommato positivo per le tra squadre italiane ...Momenti brevi che segnano una carriera, se non una vita. Con una zampata rapace nell'area piccola Federico Gatti , difensore approdato alla Juventus la scorsa estate, piega loLisbona nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Non una bella partita da parte della squadra di Allegri, ma a volte nelle coppe europee basta un episodio per vincere partite tirate ...

Pagelle Juventus-Sporting: Gatti da favola, Perin miracoloso, Chiesa leone Tuttosport

Pillole statistiche e curiosità del match della 30ª giornata di Serie A tra Sassuolo e Juventus in programma domenica 16 aprile Dopo la vittoria in Europa League contro lo Sporting Lisbona, la ...Perin salva la Juventus, i giornali vanno di 7,5: «Chi non vorrebbe un secondo così». Miracoloso il portiere nel finale Mattia Perin glorificato dai giornali all’indomani di Juve-Sporting. LA GAZZETT ...