Juve - Sporting Lisbona 1 - 0: gol e highlights della partita di Europa League (Di venerdì 14 aprile 2023) TORINO - A una Juve tosta e determinata, con carattere, che ha lasciato per lunghi tratti il pallino del gioco agli avversari ma che ha saputo tenere la porta inviolata, merito anche di uno ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 14 aprile 2023) TORINO - A unatosta e determinata, con carattere, che ha lasciato per lunghi tratti il pallino del gioco agli avversari ma che ha saputo tenere la porta inviolata, merito anche di uno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : Szczesny, dopo il grande spavento durante Juve-Sporting a causa di un malore, si presenta ai microfoni insieme a Ma… - tuttosport : LA JUVE BATTE LO SPORTING 1-0: BASTA GATTI, SUPER PERIN NEL FINALE Vittoria importante per la Juve: appuntamento… - tuttosport : Gatti e Perin, futuro Juve ma non si nasconda la polvere sotto il tappeto ?? Le parole del direttore dopo Juventus-… - EsculapiAndrea : RT @lvogruppo: Szczesny, malore per il portiere della Juve: esce in lacrime per un dolore al petto. <Non riuscivo a respirare, ho avuto pa… - MassimilianoRPP : RT @lvogruppo: Szczesny, malore per il portiere della Juve: esce in lacrime per un dolore al petto. <Non riuscivo a respirare, ho avuto pa… -