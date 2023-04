Juve-Sporting | apprensione per le condizioni di Szcz?sny | “Ho avuto paura | facevo fatica a respirare”

(Di venerdì 14 aprile 2023) Lantus ha superato loLisbona per 1 a o, grazie al gol di Federico Gatti, ma l’ambiente bianconero ha pensato soltanto alledi Wojciech Szcz?sny, uscito al 42esimo minuto del match a causa di un forte dolore al petto. Il portiere ex Arsenal ha lasciato il campo in lacrime, con i compagni che tentavano di consolarlo. Il polacco ha tranquillizzato tutti a fine partita ai microfoni di Sky Sport, al fianco proprio del suo compagno di reparto Mattia Perin, protagonista di due miracoli che hanno aiutato la Signora a consolidare la vittoria: “Ho svolto gli esami ed è tutto a posto. Hoperchè non mi era mai successa una cosa così,“. Simpatico siparietto tra i due estremi difensori, che hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : Szczesny, dopo il grande spavento durante Juve-Sporting a causa di un malore, si presenta ai microfoni insieme a Ma… - tuttosport : LA JUVE BATTE LO SPORTING 1-0: BASTA GATTI, SUPER PERIN NEL FINALE Vittoria importante per la Juve: appuntamento… - carlogarganese : Serie A OPEN PLAY xG 2022-23 1. Milan 48 xG Napoli 42 Inter 41 Atalanta 39 Lazio 33 Roma 31 Fiorentina 31 Udinese… - FlowerM91459788 : @Verdun75 - CHI , ALL ' #INSAPUTA , HA PORTATO LA PARTITA : : JUVE - SPORTING. SU #CANALE8 ? ..... - Alberto23999488 : RT @scarcellaaaa: pagelle juve sporting szczensy=astori bremer=tumore danilo=tumore al pancreas gatti=leucemia fulminante cuadrado=carcinom… -

Lo, all'apice dell'ennesima azione di accerchiamento costruita nel corso di una gara ... Il portiere dellanon può fare altro che buttarsi a terra nella speranza di coprire lo spicchio di ......segnato alloarriva poi a coronare una favola che in fondo è solo all'inizio . LA FAVOLA - Riavvolgendo il nastro ce n'è per ogni gusto. In due anni dalla C alla Nazionale e poi alla, a ...... gli hanno spalancato le porte del match di Europa League contro lo. E Perin ha sfruttato ... Perin portiere del futuro Cambia il mercato. Juventus, le due parate miracolose di Perin . ...

La stampa portoghese: “Sporting di gran lunga superiore alla Juventus” Tuttosport

La Juventus ha superato lo Sporting Lisbona per 1 a o, grazie al gol di Federico Gatti, ma l’ambiente bianconero ha pensato soltanto alle condizioni di Wojciech Szczesny, uscito al 42esimo minuto del ...Il gol di Gatti, le parate di Perin ma non solo. In Juventus-Sporting Lisbona 1-0, c'è stata gloria anche per Nicolò Fagioli protagonista di una giocata un po' passata inosservata ma rivelatasi a ...