Juve, Paredes senza maglia non era pronto a entrare: la spiegazione di Allegri | Europa League (Di venerdì 14 aprile 2023) 2023-04-13 23:40:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Settimana delicata per Leandro Paredes. Il centrocampista argentino della Juventus è stato protagonista di un curioso episodio nel finale della partita vinta 1-0 contro lo Sporting Lisbona nell’andata dei quarti di finale in Europa League. Al minuto 83 Locatelli chiede il cambio, ma Paredes non aveva la maglia da gara e così la sostituzione è slittata di un paio di minuti. LE PAROLE DEL TECNICO – Nel dopo-partita l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha spiegato: “”Stava entrando Miretti, poi mi ha chiesto il cambio Locatelli, Paredes pensava di non entrare più e non aveva la maglia”. Al ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 14 aprile 2023) 2023-04-13 23:40:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Settimana delicata per Leandro. Il centrocampista argentino dellantus è stato protagonista di un curioso episodio nel finale della partita vinta 1-0 contro lo Sporting Lisbona nell’andata dei quarti di finale in. Al minuto 83 Locatelli chiede il cambio, manon aveva lada gara e così la sostituzione è slittata di un paio di minuti. LE PAROLE DEL TECNICO – Nel dopo-partita l’allenatore bianconero Massimilianoha spiegato: “”Stava entrando Miretti, poi mi ha chiesto il cambio Locatelli,pensava di nonpiù e non aveva la”. Al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Locatelli chiede il cambio, ma Paredes non ha la maglia: la sostituzione slitta #Juve - Gazzetta_it : Nervi tesi in casa #Juve #Paredes perde le staffe. Che lite con #Allegri! - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Locatelli chiede il cambio, ma Paredes non ha la maglia: la sostituzione slitta #Juve - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Locatelli chiede il cambio, ma Paredes non ha la maglia: la sostituzione slitta #Juve - zazoomblog : Juve Paredes senza maglia non era pronto a entrare: la spiegazione di Allegri - #Paredes #senza #maglia #pronto… -