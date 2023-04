Juve | nuovi controlli per Szczesny | le sue condizioni

(Di venerdì 14 aprile 2023) Ledi Wojciech, portiere dellantus, dopo il problema al cuore contro lo Sporting Lisbona Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, Wojciechha effettuatoal J Medical dopo il problema al cuore accusato nel primo tempo di-Sporting. Anche in questo caso, come ieri sera, i risultati sono stati positivi. Massimiliano Allegri dovrà decidere se convocare il polacco per la gara di domenica contro il Sassuolo o dargli un turno di riposo. Nel caso è pronto Mattia Perin dopo la super prestazione di ieri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Giustamente, però, la Juve vuole andare fino in fondo alla cosa: per questo motivo oggi sono previsti nuovi controlli che evidenzieranno le sue effettive condizioni ed il suo stato di salute.Calciomercato Juve, in vista della prossima estate la dirigenza continua a lavorare alla ricerca di occasioni per rafforzare la rosa.