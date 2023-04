Juve | l’ex dirigente di Gatti | «Sarà sempre più importante»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 14 aprile 2023) Le parole di Pietro Fassoli, ex direttore del Verbania, sulla stagione di Federicoallantus. I dettagli Pietro Fassoli, ex direttore del Verbania, ha parlato dell’impatto diallantus in esclusiva antusNews24. PAROLE – «Conosco gli altri giocatori da fuori, ma non le dinamiche interne. Nel futuro diventerà un giocatoreper la, questo lo posso garantire. Non so se ritaglierà degli spazi adesso, ma in futuro diventeràper lantus e di questo sono sicurissimo». L'articolo proviene da Calcio News 24.