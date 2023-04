Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Juve, il messaggio di Szczesny: 'Che spavento, ma sto bene. Perin, sei un eroe!': E' arrivato a mezzo social il mes… - cmdotcom : #Juve, il messaggio di #Szczesny: 'Che spavento, ma sto bene. #Perin, sei un eroe!' - Jerry_3_ : RT @indiavolati_2: Qualche napoletano mi deve spiegare come fanno ad avere la potenza mediatica per aver fatto passare il messaggio di esse… - junews24com : #Szczesny rassicura tutti ???? -

Dunque arriva unrassicurante dal portiere polacco, ci ha tenuto a rassicurare tutti coloro che erano preoccupati per le sue condizioni di salute. In attesa del suo pronto rientro in campo, ..."Forza Tek", ildi tutti. Poi, ecco un grande recupero di Bremer in difesa. E il primo tempo si chiude sullo zero a zero. La ripresa, la, Perin e Gatti Un tridente e nessun gol: la ...Da Massimiliano Allegri unper Eziolino Capuano . Sarà - verrebbe da dire - l'abilità nel costruire sistemi difensivi ... Asse- Taranto, Allegri - Capuano.

Juve, il messaggio social dopo la sconfitta con la Lazio: "Uniti" Tuttosport

Il portiere della Juventus ha parlato su Instagram dopo quanto successo ... "E' stato spaventoso". "Grazie a tutti per i messaggi e gli auguri di guarigione. Spero di tornare in campo il più presto ...grazie a tutti per i vostri messaggi e gli auguri di pronta guarigione: sto bene e spero di tornare in campo il prima possibile”. Il numero uno della Juventus ha poi rivolto il suo “grazie allo staff ...