Juve, Bremer è una certezza: è nella top 11 dell'Europa League | Europa League (Di venerdì 14 aprile 2023) 2023-04-14 17:40:00 Arrivano conferme: nella vittoria della Juventus contro lo Sporting la difesa bianconera è stata protagonista. Gatti ha sbloccato la gara, Perin l'ha messa in ghiaccio con le sue parate ma a brillare è stato anche Bremer. Il difensore brasiliano ha salvato sulla linea sul tiro di Nuno Santos nel primo tempo e ha messo il lucchetto alla difesa della Juve. Non è un caso che la piattaforma Sofascore l'ha eletto come migliore della squadra bianconera e l'ha inserito nella TopXI di questo turno di Europa League. Bremer ha vinto 3 dei 4 contrasti a terra che ha effettuato e ha completato 39 passaggi con una percentuale di precisione del 93%. Ha anche effettuato 2 contrasti e intercettato 2 ...

