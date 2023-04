Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : Casi documentati di episodi di razzismo dai tifosi di #Inter e #Roma contro giocatori della #Juve (con pochi clamor… - geniazze : RT @tuttonapoli: Arriva la Juve e Berardi si infortuna: rischia di saltare la sfida coi bianconeri - CorSport : ?? #Juve, arriva l'esito del ricorso per la chiusura della Curva Sud ??? - gides1960 : @Millenovecento2 @ilciccio67 Attenti che sta tornando indietro la valanga di merda di Farsopoli … le anticipazioni… - AntoninoSurace9 : @F1N1no Un conto è apprezzare il risultato, un conto è criticare il modo in cui si arriva al risultato. Ovviamente… -

Attraverso un comunicato ufficiale diffuso nella giornata di venerdì 14 aprile dal sito della FIGC, la Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha disposto la sospensione della sanzione avversa alla, che prevedeva la chiusura del primo anello della Curva Sud per i fatti avvenuti durante la partita contro l'Inter. In vista della gara con il Napoli, dunque, il settore dell'Allianz Stadium sarà ...... c'è la risposta della Juventus,il verdetto In casa Roma si pensa già al calciomercato. ... Firmino potrebbe davvero lasciare il Liverpool in estate per poi proseguire la sua carriera alla...Dunqueun messaggio rassicurante dal portiere polacco, ci ha tenuto a rassicurare tutti coloro che erano preoccupati per le sue condizioni di salute. In attesa del suo pronto rientro in campo, ...

Possibile dietrofront in arrivo da parte di un’inglese ... La faccenda del giorno riguarda la potenziale retrocessione della Juventus in Serie B: questione della quale ne ha parlato una persona in ...L'ex arbitro Ezio Morina commenta le decisioni di Halil Umut Meler, l'arbitro turco che ieri ha diretto Juventus-Sporting, quarto d'andata di Europa League ...