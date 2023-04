Just Eat continua a crescere: il suo modello di delivery arriva a Livorno dove sono previste 30 assunzioni (Di venerdì 14 aprile 2023) La Toscana è una regione strategica per Just Eat con 150 rider già assunti e 1480 ristoranti partner, un investimento che testimonia l’impegno dell’azienda sul territorio e il sostegno nella crescita del digital food delivery. Livorno, 14 aprile 2023.Just Eat (www.Justeat.it), parte di Just Eat Takeaway.com, uno dei leader mondiali nel mercato della consegna di cibo a domicilio, estende a Livorno il proprio modello di delivery etico incentrato sull’assunzione dei rider con contratto di lavoro subordinato. Nel capoluogosono stati assunti 20 rider inquadrati come lavoratori dipendenti, che si aggiungono agli oltre 130 già operanti sul territorio regionale, ai quali è stato applicato il CCNL del settore Logistica, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 aprile 2023) La Toscana è una regione strategica perEat con 150 rider già assunti e 1480 ristoranti partner, un investimento che testimonia l’impegno dell’azienda sul territorio e il sostegno nella crescita del digital food, 14 aprile 2023.Eat (www.eat.it), parte diEat Takeaway.com, uno dei leader mondiali nel mercato della consegna di cibo a domicilio, estende ail propriodietico incentrato sull’assunzione dei rider con contratto di lavoro subordinato. Nel capoluogostati assunti 20 rider inquadrati come lavoratori dipendenti, che si aggiungono agli oltre 130 già operanti sul territorio regionale, ai quali è stato applicato il CCNL del settore Logistica, ...

