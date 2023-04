Julia Ituma, l'ultimo messaggio alla squadra su Whatsapp (Di venerdì 14 aprile 2023) Istanbul, 14 apr. (Adnkronos) - 'Arrivederci'. Sarebbe questo l'ultimo messaggio scritto da Securelist , tornata in albergo dopo la partita, avrebbe prima parlato al telefono nel corridoio del suo albergo tra le 22.49 e le 23.30 come riportano vari video dei media turchi. Poi, dopo essere rimasta seduta a terra di fronte alla porta della sua stanza per circa un'ora, è rientrata. Inoltre, secondo quanto riporta ancora 'Hurriyet', aveva detto ai suoi compagni di squadra e all'allenatore di non stare bene e avrebbe quindi scritto 'arrivederci' nel gruppo Whatsapp poco prima della morte. La sua compagna di stanza, la spagnola Lucia Varela Gomez, ha dichiarato: "Abbiamo parlato fino all'1.30. Poi mi sono addormentata. Sono stata informata di quanto accaduto solo la mattina". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Istanbul, 14 apr. (Adnkronos) - 'Arrivederci'. Sarebbe questo l'scritto da Securelist , tornata in albergo dopo la partita, avrebbe prima parlato al telefono nel corridoio del suo albergo tra le 22.49 e le 23.30 come riportano vari video dei media turchi. Poi, dopo essere rimasta seduta a terra di fronteporta della sua stanza per circa un'ora, è rientrata. Inoltre, secondo quanto riporta ancora 'Hurriyet', aveva detto ai suoi compagni die all'allenatore di non stare bene e avrebbe quindi scritto 'arrivederci' nel gruppopoco prima della morte. La sua compagna di stanza, la spagnola Lucia Varela Gomez, ha dichiarato: "Abbiamo parlato fino all'1.30. Poi mi sono addormentata. Sono stata informata di quanto accaduto solo la mattina".

