Julia Ituma | le ultime ore in hotel da sola nel corridoio Il giallo delle telefonate prima del dramma

(Di venerdì 14 aprile 2023) Istanbul,, stella della nazionale italiana juniores di pallavolo, era in albergo con la squadra di Novara. I media locali: «Si è suicidata». La compagna di stanza: «Dormivo, non ho sentito nulla»

Morte, la verità è nascosta nel suo cellulare Quel volo dal sesto piano dell'hotel che ospitava a Istanbul è un giallo. La giovane campionessa di volley è stata trovata senza vita, ...morta: dal giallo del telefonino al video in hotel. Cosa sappiamo della tragedia

La polizia turca è convinta che Julia Ituma si sia tolta la vita, sequestrato il telefonino della 18enne pallavolista trovata morta a Istanbul: è soprattutto lì che si cercano risposte. Poco prima ...Julia rannicchiata nell'oscuro corridoio è l'immagine della sconfitta, ultimi istanti di una esistenza che tutti credevano di conoscere e che lei, invece, teneva nascosta tra sofferenze e dubbi ...