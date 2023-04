Julia Ituma, il tecnico Massimo Bellano la ricorda: “Era una persona bella. Da allenare e da starci insieme” (Di venerdì 14 aprile 2023) Il mondo della pallavolo piange la scomparsa di Julia Ituma, la pallavolista 18enne trovata senza vita all’alba fuori da un hotel di Istanbul dopo una caduta dal sesto piano. Tra coloro che la conoscevano bene c’è Massimo bellano, coach del Granda Cuneo, che ha allenato Julia Ituma per due anni, dai 15 ai 17, nel Club Italia e nelle giovanili azzurre. Il tecnico ha raccontato a la Repubblica il rapporto con Ituma e il carattere dell’ex promessa del volley italiano: “Timida forse, introversa con i suoi allenatori, gioviale invece con le compagne che avevano voglia di scoprirla. Questo sì: dovevi aver voglia di scoprirla. E ti si spalancava un mondo. Era una persona bella. Da allenare e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Il mondo della pallavolo piange la scomparsa di, la pallavolista 18enne trovata senza vita all’alba fuori da un hotel di Istanbul dopo una caduta dal sesto piano. Tra coloro che la conoscevano bene c’è, coach del Granda Cuneo, che ha allenatoper due anni, dai 15 ai 17, nel Club Italia e nelle giovanili azzurre. Ilha raccontato a la Repubblica il rapporto cone il carattere dell’ex promessa del volley italiano: “Timida forse, introversa con i suoi allenatori, gioviale invece con le compagne che avevano voglia di scoprirla. Questo sì: dovevi aver voglia di scoprirla. E ti si spalancava un mondo. Era una. Dae ...

