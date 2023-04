Julia Ituma | il giallo dell' ultimo messaggio L' Igor Volley Novara smentisce | ' Nessun addio via telefonino'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Coninews : Ci ha lasciati Julia Ituma, promessa azzurra della pallavolo. Il mondo dello sport è in lutto. ??… - LegaVolleyFem : La Lega Pallavolo Serie A Femminile si stringe intorno alla famiglia, alle compagne di squadra e alla società… - fanpage : Una tragedia immane sconvolge la pallavolo e lo sport italiano È morta nella notte a 18 anni l’azzurra Julia Ituma - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ginnastica, Alice D'Amato: 'Dedico la medaglia a Julia Ituma' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ginnastica, Alice D'Amato: 'Dedico la medaglia a Julia Ituma' -

La Igor Volley Novara , società di pallavolo diintende 'smentire categoricamente' che la giovane pallavolista abbia inviato un messaggio d'addio o di richiesta d'aiuto a compagne di squadra, tecnici e collaboratori del club prima di ...- - > Fotogramma . Il dolore per la morte improvvisa diè sconfinato, soprattutto per la famiglia, in particolare la madre e la zia diche ora hanno raggiunto Istanbul dove è stata trovata morta, dopo una caduta dal 6° piano dell'albergo ...L'autopsia sul corpo di, la pallavolista di 18 anni trovata morta fuori dal Volley Hotel a Üsküdar, a Istanbul , in cui alloggiava con il suo Novara, è stata eseguita questa mattina presso l'istituto di medicina ...

Eseguita l'autopsia sul corpo di Julia Ituma, presto il rientro della salma RaiNews

C'è un dettaglio che, forse, potrebbe fare luce sulla morte di Julia Ituma, la giovane promessa della pallavolo italiana precipitata da una finestra al sesto piano di un albergo alla periferia est… ...Nelle partite del weekend in memoria di Julia Ituma, oltre al minuto di silenzio previsto dalla FIPAV, le giocatrici scenderanno in campo con il lutto al braccio. In tutti i palazzetti verrà dedicato ...