Julia Ituma, il giallo della telefonata prima della morte. La madre: «Non credo al suicidio» (Di venerdì 14 aprile 2023) Nella serata di ieri a Istanbul è arrivata Elizabeth, la madre di Julia Ituma, la pallavolista 18enne morta la scorsa notte. Accompagnata dalla sorella, zia della ragazza, la donna ha raggiunto l’hotel dove soggiornava la squadra dell’Igor Novara. È stata accolta dalla console italiana e dai due componenti del club rimasti nella metropoli turca, il direttore sportivo e uno dei medici sociali. Oggi le familiari saranno accompagnate all’Istituto di medicina legale dove la salma di Julia si trova per determinare la causa esatta della morte, come previsto dagli inquirenti che seguono il caso. Dopo gli esiti, si valuterà come procedere per arrivare al rimpatrio. La Federazione Italiana Pallavolo ha disposto un minuto di raccoglimento per ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 aprile 2023) Nella serata di ieri a Istanbul è arrivata Elizabeth, ladi, la pallavolista 18enne morta la scorsa notte. Accompagnata dalla sorella, ziaragazza, la donna ha raggiunto l’hotel dove soggiornava la squadra dell’Igor Novara. È stata accolta dalla console italiana e dai due componenti del club rimasti nella metropoli turca, il direttore sportivo e uno dei medici sociali. Oggi le familiari saranno accompagnate all’Istituto di medicina legale dove la salma disi trova per determinare la causa esatta, come previsto dagli inquirenti che seguono il caso. Dopo gli esiti, si valuterà come procedere per arrivare al rimpatrio. La Federazione Italiana Pallavolo ha disposto un minuto di raccoglimento per ...

