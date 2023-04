Julia Ituma | il giallo della telefonata e l' addio' sulla chat della squadra prima della morte

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaVolleyFem : La Lega Pallavolo Serie A Femminile si stringe intorno alla famiglia, alle compagne di squadra e alla società… - Coninews : Ci ha lasciati Julia Ituma, promessa azzurra della pallavolo. Il mondo dello sport è in lutto. ??… - fanpage : Una tragedia immane sconvolge la pallavolo e lo sport italiano È morta nella notte a 18 anni l’azzurra Julia Ituma - news_mondo_h24 : Julia Ituma, la rivelazione dell’ex compagno - paceinguerra : RT @Agenzia_Ansa: Julia Ituma ha detto alle compagne di squadra e all'allenatore di non stare bene e ha scritto 'arrivederci' nel gruppo Wh… -

avrebbe mandato un ultimo messaggio nella chat della squadra rivolta a compagne e allenatore: 'Arrivederci'. È questo l'ultimo dettaglio rivelato dal portale turco Hurriyet che andrebbe ad ...aveva detto alle sue compagne di squadra e all'allenatore della Igor Gorgonzola di non stare bene e ha scritto 'arrivederci' nel gruppo WhatsApp della squadra prima di finire giù dal sesto ...Si cerca una risposta alla morte di, la pallavolista 18enne trovata senza vita all'alba all'esterno di un hotel di Istanbul dopo una caduta dal sesto piano. La polizia di Istanbul, che ha cominciato subito le indagini, ha ...

Julia Ituma, media turchi: "Ha scritto arrivederci nella chat della squadra" Sky Tg24

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...(Adnkronos) - 'Arrivederci'. Sarebbe questo l'ultimo messaggio scritto da Julia Ituma nella chat di gruppo della squadra. Secondo il quotidiano 'Hurriyet' la pallavolista 18enne, morta ieri a Istanbul ...