Julia Ituma e il giallo dell’ultimo messaggio su Whatsapp | svolta l’autopsia | a breve il rientro della salma in Italia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Coninews : Ci ha lasciati Julia Ituma, promessa azzurra della pallavolo. Il mondo dello sport è in lutto. ??… - LegaVolleyFem : La Lega Pallavolo Serie A Femminile si stringe intorno alla famiglia, alle compagne di squadra e alla società… - fanpage : Una tragedia immane sconvolge la pallavolo e lo sport italiano È morta nella notte a 18 anni l’azzurra Julia Ituma - ElishaLisa3 : RT @LiaCapizzi: Sulla morte di Julia Ituma troppe parole risultano fuori luogo e irrispettose. Poi però leggi Annalisa Cuzzocrea e ne convi… - leggoit : Julia #Ituma, il giallo dell'ultimo messaggio. L'Igor #Volley #Novara smentisce: «Nessun addio via telefonino» -

aveva detto ai suoi compagni di squadra e all'allenatore di non stare bene e avrebbe scritto 'arrivederci' nel gruppo WhatsApp della squadra prima di finire giù dal sesto piano dell'hotel ..., la giovane pallavolista della 'Igor Gorgonzola" di Novara, di 18 anni, precipitata da una finestra dell'hotel dove alloggiava ad Istanbul, aveva scritto ai suoi compagni di squadra e all'...La Regione Piemonte ha chiesto di osservare un minuto di silenzio prima dell'inizio di tutte le manifestazioni sportive in programma in Piemonte nei prossimi giorni, per ricordare Jiulia, la pallavolista dell'Igor Novara morta a Istanbul la scorsa notte. L'appello è stato inviato oggi a tutte le federazioni e enti di promozione sportiva dal presidente della Regione e dagli ...

Eseguita l'autopsia sul corpo di Julia Ituma, presto il rientro della salma RaiNews

Un messaggio d’addio indirizzato al gruppo WhatsApp della squadra sembrerebbe essere stato scritto dalla giovane Julia Ituma, poco prima della sua morte. Non solo. La ragazza avrebbe anche riferito ...(ANSA) - ROMA, 14 APR - "Vorrei dedicare la medaglia alla mia famiglia, a mio papà Massimo, che è scomparso a settembre, a mia sorella Asia che non ha potuto difendere il suo oro, e a Julia Ituma, che ...