Julia Ituma | cosa è successo? Le compagne della pallavolista | «Nulla lasciava presagire una tragedia del genere»

Si cerca una risposta alla morte di, la pallavolista 18enne trovata senza vita all'alba all'esterno di un hotel di Istanbul dopo una caduta dal sesto piano. La polizia della città sul Bosforo, che ha cominciato subito le ...È stata eseguita l' autopsia sul corpo di, la 18enne pallavolista azzurra di Novara morta giovedì dopo esser caduta dalla finestra della sua camera d'albergo , dove era in ritiro con la sua squadra. Per gli esiti degli esami , ...19.08 Squadra d':da lei nessun messaggio La società di pallavolo di, l'Igor Novara Volley, intende "smentire categoricamente" che la giovane pallavolista abbia inviato un messaggio di addio o di richiesta di aiuto a compagne di squadra,tecnici e ...

Julia Ituma, Igor Volley smentisce notizia del messaggio di saluto nella chat di squadra Sky Tg24

Le parole, diffuse in una nota, sono di suor Giovanna Saporiti, presidente dell’Igor Gorgonzola Novara, la squadra di pallavolo in cui giocava Julia Ituma, la giovane morta dopo la partita in ...Non si arresta il dolore e l’incredulità del mondo del volley per la tragica morte di Julia Ituma, la 18enne campionessa della Igor Gorgonzola Novara trovata morta ieri mattina dopo essere caduta ...